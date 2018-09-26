كلنا أمن يوضح عقوبة انتهاك الأعراض عبر مواقع التواصل

كلنا أمن يوضح عقوبة انتهاك الأعراض عبر مواقع التواصل

2018/09/26
الساعة 8:45 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد تطبيق كلنا أمن لخدمة البلاغات الأمنية، أن انتهاك الأعراض بالتصوير والنشر عبر مواقع التواصل من الجرائم الموجبة للعقوبة.

وأوضح كلنا أمن، عبر حسابه الرسمي، أن التهديد بالنشر في مواقع التواصل الاجتماعي جريمة معلوماتية، مبينًا أنه يمكن التبليغ عنها عبر التطبيق من خلال اختيار الدوريات.

وأوضح تطبيق كلنا أمن: “يعتبر المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا جريمة معلوماتية، وتصل عقوبتها السجن سنة وغرامة 500 ألف ريال”.


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