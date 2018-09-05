كلية ابن رشد تختتم الملتقى التدريبي الأول وتكرم “المواطن”

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

اختتم مركز خدمة المجتمع بكلية ابن رشد للعلوم الإدارية بأبها، مساء اليوم، الملتقى التدريبي الأول في منطقة عسير بعنوان (المهارات الحياتية) المقام خلال الفترة 21- 25/ 12/ 1439هـ في مسرح الكلية

وقال عميد الكلية الدكتور علي مفرح سرحان بأن الكلية حرصت على إقامة مثل هذا الملتقى التدريبي الأول بالمنطقة، والذي يهدف إلى تطوير مهارات المتدرب والمتدربة واكتشاف المواهب التي لديهم.

وأشار سرحان إلى أن هذا الملتقي التدريبي مجانًا من أجل خدمة جميع أفراد المجتمع، وهناك العديد من الملتقيات التدريبية النوعية خلال الأيام القادمة.

وأكد مشرف مركز خدمة المجتمع بالكلية، الدكتور عبدالله العمار، بأن الملتقى التدريبي الأول بالمنطقة شمل العديد من المهارات الحياتية والدورات التدريبية التي لها دور في خدمة المجتمع، ومنها فن تطوير الذات والذكاء العاطفي وكيف تدير أموالك واقتناص الفرص الوظيفية والثقة بالنفس التي يقدمها مدربين معتمدين في المجال التدريبي، مبينًا بأن المركز يسعى إلى تقديم كل جديد يخدم المنطقة ويلبي احتياجات المجتمع.

وفي الختام كرم عميد الكلية المشاركين والجهات الإعلامية المشاركة، ومن ضمنها “المواطن” والحضور بالشهادات التدريبية والتقديرية.