كم سعرة حرارية تحرق أثناء النوم؟

المواطن - متابعة

يرتبط حرق السعرات الحرارية في أذهاننا بالحركة والنشاط البدني، في حين تسير عملية استهلاك الجسم للطاقة ليل نهار لتلبي احتياجات الوظائف الحيوية. مثلاً تستهلك الدماغ 20 بالمائة من السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم، وتستمر عملية استهلاك هذه الحصة على مدار اليوم بأكمله. إليك كيف يتم تقدير حرق السعرات أثناء النوم:

يعتقد الخبراء أن عملية حرق السعرات أثناء النوم تمر بمراحل مختلفة، أي أن استهلاك السعرات لا يستمر بالوتيرة نفسها طوال الليل، بل يزداد ويقل، وهو ما يجعل تقدير إجمالي حرق السعرات أثناء النوم يختلف من شخص لآخر، كما يتأثر بعاملين هما: نشاطك أثناء اليقظة، والجينات الموروثة.

وبشكل عام يتم تقدير متوسط السعرات الحرارية التي تحرقها أثناء النوم بـ 45 سعرة في الساعة، لأن الجسم يقوم في وقت الراحة بـ 95 بالمائة من الوظائف الحيوية التي يقوم بها خلال اليقظة.

ولزيادة حرق السعرات أثناء النوم قم بخفض درجة حرارة التكييف لتبريد الغرفة، مع تعتيم الإضاءة جيداً. واحرص على ممارسة تمارين تتضمن مقاومة وشد للعضلات خلال النهار لأن تأثير التمارين يستمر لمدة 24 ساعة، كما أن النوم 7 إلى 9 ساعات يساعد على توازن الهرمونات وهو ما يحسن عملية التمثيل الغذائي وحرق السعرات.