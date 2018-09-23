كورنيش جدة يحقق المتعة والإثارة لمرتاديه

المواطن - واس

حقق كورنيش جدة المتعة والإثارة لمرتاديه عبر فعاليات واحتفالات اليوم الوطني الـ88 للمملكة، حيث تم اليوم ضمن الفعاليات إطلاق مسيرة وطنية مميزة للدراجات الهوائية وتم رفع الأعلام والصور المعبرة عن هذا اليوم التاريخي في سجل الملحمة البطولية التي سطرها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

كما تابع محبو رياضة المشي السير بمحاذاة كورنيش جدة ملتقطين الصور التذكارية، وهم يمرون على الفعاليات ومتابعة الفقرات المختلفة التي تتنوع بين الترفيه والرجوع للماضي العريق لهذه البلاد، إضافة لتقديم الفلكلور الشعبي، وخاصة ما يحاكي منه تراث وأصالة الوطن وإنجازات ملوكه الأوفياء.

وتم خلال تقديم هذه الفعاليات توزيع النطاق الجغرافي لجدة بحيث تغطي مختلف أنحائها بمشاركة مختلف الجهات في إطار تطلعات القيادة وطموح شباب الوطن وربطه بتاريخه وتراثه ووطنيته.