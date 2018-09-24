كيف تحمي نفسك من التهاب الكبد الوبائي E ؟

المواطن - متابعة

أوصى مركز طب السفر السياح المسافرين إلى دول ذات مستويات صحية منخفضة باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من التهاب الكبد الوبائي E.

وأوضح الخبراء الألمان أنه ينبغي غسل اليدين بالماء والصابون قبل كل وجبة وبعد الذهاب إلى المرحاض وبعد ملامسة مقابض الأبواب والعملات. ومن المفيد أيضاً استعمال مستحضر لتعقيم اليد بعد تجفيفها.

وينبغي أيضاً عدم تناول الثمار النيئة وغير المقشرة واللحوم غير الناضجة ومنتجات الحليب الخام، مع عدم شراء الأطعمة من الباعة الجائلين.

وأضاف المركز أن التهاب الكبد الوبائي E قد يُلحق ضرراً بالغاً بالكبد كالفشل الكبدي، ويشكل خطراً داهماً على الحوامل بصفة خاصة، حيث إنه قد يؤدي إلى الوفاة.

لذا ينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة أعراض الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي E، والتي تتمثل في الغثيان والقيء وآلام البطن وارتفاع درجة حرارة الجسم واليرقان والضعف العام.