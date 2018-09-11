كيف تقي الأطفال من أبرز 3 أمراض في المدارس؟

المواطن - الرياض

قدمت وزارة الصحة، مساء اليوم الثلاثاء، بعض النصائح إلى أولياء الأمور لوقاية الأطفال من الأمراض في المدارس.

وأوضحت الصحة أن الوقاية من التهاب الأذن الوسطى يأتي من عدم إهمال نزلات البرد، ومتابعة صحة الطفل؛ حتى لا يتعرض لالتهابات متكررة.

أما الإنفلونزا ونزلات البرد، فأوضحت الصحة، عبر إنفوجرافيك لها، أنه يجب أخذ اللقاح الخاص بهذا المرض قبل الموسم، والإكثار من شرب الماء والسوائل، مع تغطية الفم والأنف عند السعال.

وبالنسبة إلى النزلات المعوية، فيجب غسل اليدين بالماء والصابون بعد استخدام دورة المياه، وقبل وبعد تناول الأكل، وبعد لمس الحيوانات.