كيم كاردشيان تبحث مع إيفانكا ترامب تحسين إجراءات العفو عن المدمنين

المواطن- متابعة

احتضن البيت الأبيض لقاء من نوع خاص بين إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي ونجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان.

وناقش اللقاء، الذي حضره صهر ترامب جاريد كوشنر، موضوع الإصلاحات في السجون، وعلى وجه الخصوص العفو عن المجرمين الذين يقضون عقوبة السجن مدى الحياة بسبب جرائم مرتبطة بتجارة المخدرات.

وقالت كادرشيان عبر “تويتر” إن اللقاء جرى في البيت الأبيض مشيرة إلى أن: “كل شيء بدأ مع السيدة اليس، عندما نظرت إليها رأيت وجوه معتقلين آخرين، وعرفت قصة رجل وامرأة في السجن، بعدها فهمت أنني لا أستطيع التوقف عند شخص واحد، وأن الوقت قد حان لتغيير النظام بشكل حقيقي”.

بدورها نشرت إيفانكا ترامب على صفحتها في “تويتر” صورة من الاجتماع وعلقت عليها بالقول :” اجتماع عمل كبير جرى في البيت الأبيض مع دعاة إصلاح العدالة الجنائية وقياديين سياسيين، حول طرق تحسين إجراءات العفو”