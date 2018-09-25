كينو يقترب من هذا النادي السعودي

المواطن - القاهرة

أظهر اللاعب البرازيلي كينو مهارة فائقة في الدوري المصري، حيث يلعب في صفوف نادي بيراميدز، وتمكن من تصدر هدافي الدوري المصري.

ولفت اللاعب كينو الأنظار إليه بمهاراته العالية، وتحكمه في الكرة، وقدرته على المراوغة وتخطي خطوط الدفاع بمهارة وسلاسة ليقترب من الشباك ويسجل أجمل الأهداف بأجمل اللمسات، حتى أن البعض لقبه في مصر بالساحر كينو، في إشارة إلى تمكنه من إحراز الأهداف وتمزيق شباك حراس المرمى.

وبدأت أنظار الأندية الكبرى تتجه للاعب وترغب في ضمه إلى صفوفها، ومن هذه الأندية نادي اتحاد جدة السعودي.

وكان نواف المقيرن رئيس نادي اتحاد جدة، قد طلب من تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، وأحد المستثمرين في بيراميدز، الحصول على خدمات اللاعب الفذ كينو ، وأبدى آل شيخ موافقته.

وكان اللاعب البرازيلي كينو صاحب الـ 29 عاماً، قد انضم إلى صفوف بيراميدز في الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من صفوف باليمراس البرازيلي.

ويعد كينو أبرز نجوم بيراميدز، حيث ساهم في تسجيل أربعة أهداف خلال سبع مباريات خاضها مع الفريق.

الجدير بالذكر أن بيراميدز يحتل المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، وبفارق نقطتين عن نادي الزمالك المتصدر، مع أفضلية مباراة مؤجلة لبيراميدز أمام الأهلي، والتي في حال فوزها يتصدر بيراميدز الدوري المصري.