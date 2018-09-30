كیف تتمكن من الدخول إلى نظام أبشر من خارج المملكة؟

المواطن - الرياض

أوضح الحساب الرسمي لنظام “أبشر” التابع لوزارة الداخلیة كیفیة الدخول إلى الموقع والتطبیق الخاصین به أثناء السفر خارج المملكة.

وأبان النظام رداً على استفسار مواطن اشتكى من عدم قدرته على الدخول أثناء تواجده خارج المملكة، حیث أجاب: “بإمكانك استخدام الخدمات الإلكترونیة لأبشر خارج المملكة بشرط استخدام خدمة التجوال”.

وشرح المواطن بعد ذلك أنه يستخدم شبكة إنترنت الفندق الذي يسكن فیه في محاولة للدخول على النظام.

ورد الحساب بقوله إنه: “لا يمكن ذلك، يجب أن تكون الشريحة المستخدمة من أحد مزودي الاتصالات بالمملكة العربیة السعودية، واستخدام خدمة التجوال من خلالھا”.