لجنة المسابقات باتحاد القدم: قريبًا إصدار جدول جديد للدوري السعودي قبل الجولة الثانية

المواطن - محمد سمعه

أكد عبدالإله مؤمنة، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أنه خلال الفترة المقبلة سيصدر جدول جديد للدوري السعودي قبل الجولة الثانية من المسابقة.

وتحدث عبدالإله مؤمنة لبرنامج كورة على قناة روتانا خليجية قائلًا: خلال الفترة المقبلة وقريبًا سيصدر جدول جديد للدوري السعودي قبل الجولة الثانية.

وتابع عبدالإله مؤمنة: ندرس حاليًّا تعديل مواعيد جدول الدوري السعودي طبقًا لمواعيد الملاعب والنقل التلفزيوني، وسنقوم بتعديله بطريقة تنال إعجاب المشاهد السعودي.

وأضاف رئيس لجنة المسابقات: من المرفوض تمامًا قول إن لجنة المسابقات باتحاد الكرة تختار مواعيد المباريات طبقًا لميولها، كل شخص بموقعه يعمل للصالح العام، ولا يجرؤ أحد على فعل أي شيء ضد الصالح العام ومن أجل ميوله.

"عبدالإله مؤمنة" رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم في اتصال هاتفي لبرنامج "كورة":

"قريبًا سيصدر جدول جديد للدوري السعودي قبل الجولة الثانية"#كورة_روتانا pic.twitter.com/sWINb0JaUB — برنامج كورة (@korarotana) September 3, 2018