لجنة بازل تُـقيم تنفيذ المملكة لنسبة صافي التمويل المستقر وإطار الانكشافات الكبيرة بالملتزم

المواطن - واس

أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية اليوم تقريرين يقيمان موائمة تعليمات المؤسسة الصادرة للبنوك العاملة في المملكة العربية السعودية فيما يخص نظام ” نسبة صافي التمويل المستقر” و” الانكشافات الكبيرة” مع أفضل المعايير والممارسات والتطبيقات الدولية.

وقد أعطى التقرير المملكة تقييم “ملتزم” مع أفضل المعايير الدولية الصادرة عن لجنة بازل لكل من تعليمات “نسبة صافي التمويل المستقر” و” الانكشافات الكبيرة” وهذا يمثل أعلى درجات التقييم الممكنة.

وتشكل هذه المنشورات جزءًا من برنامج تقييم التوافق التنظيمي للجنة بازل، وهو عبارة عن سلسلة من التقارير حول تنفيذ الدول الأعضاء لمعايير بازل.

وتزمع لجنة بازل استكمال مراجعتها لتنفيذ تعليمات نسبة صافي التمويل المستقر وتعليمات التعرضات الكبيرة في جميع الدول في سبتمبر 2020.

الجدير بالذكر أن لجنة بازل للرقابة المصرفية (BCBS) هي المعيار القياسي العالمي الأساسي للتنظيم التحوطي للمصارف، ويتكون أعضاؤه البالغ عددهم 45 عضواً من البنوك المركزية ومشرفي المصارف من 28 ولاية قضائية.