لجنة مكافحة التبغ بجازان تواصل مطاردة المخالفين

المواطن - علي شيبان - جازان

واصل فريق أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ عملها الفعلي بالجولات الميدانية بمنطقة جازان بزيارة وتفتيش المحلات التجارية وبدء تطبيق اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التبغ الصادر بعد موافقة أمير منطقة جازان على بدء أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ للنظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥٦ بتاريخ ١٤٣٦/٧/٢٨ه‍.

وتم المرور على ٤ محلات تجارية للمعسل والجراك ومحلين للتموينات وحررت لها تعهدات للالتزام ببنود اللائحة ولم يرصد أي مخالفة.

وتم تنفيذ حملة التفتيش بالتعاون مع أمانة منطقة جازان ووزارة التجارة وبدعم من شرطة منطقة جازان.