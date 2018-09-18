لجين عمران عن فيديو الرقص : أهل العرس قالوا ممنوع التصوير فأخذت راحتي على الآخر

المواطن -الرياض

ردت الإعلامية لجين عمران على الانتقادات التي طالتها بسبب تسريب مقطع رقص خاص لها في قاعة نسائية بأحد الأعراس بالقول إنها لم تكن تعلم أن هناك من يصورها رغم تنبيه أهل العرس على عدم التصوير في قاعة النساء.

وكان مقطع رقص لجين عمران في العرس قد أثار ردود فعل متباينة بين متابعيها وجمهورها ونالت انتقادات واسعة فيما عبر العديد من محبيها عن دعمهم لها.

وعلى الفور علقت لجين عمران على المقطع بقولها: ” بخصوص اللي صوروني داخل عرس الحريم من غير علمي واخترقوا خصوصيتي وخصوصية أهل العرس ما راح أقول الله يسامحهم لأن ما يستحقون!!! لكن بقول حسبي الله .. حسبي الله .. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم وما هم محللين ليوم الدين”.

لجين عمران تلقت العديد من الأسئلة حول سبب سماحها بأن يتم تصويرها في العرس بتغريدة قالت فيها : بكل بساطة لأن أهل العرس قالوا بالميكرفون ممنوع التصوير فأخذت راحتي على الآخر”.

وأضافت لجين عمران : “الأهم أني لما رقصت تحاشيت النظر للمعازيم ونظراتهم لي لأنها تحرجني كثيرًا بالذات أن غالبيتهم ما أعرفهم!! لذلك ما كنت أعرف إن في واحدة وقاحتها سمحت لها تصور”.

وحملت التعليقات على المقطع ردود فعل متباينة حيث قالت لطيفة بنت عبدالعزيز :” بعض الناس الفاضية التي ليس لها شغلة إلا تتبع عورات الناس والتشهير بهم، والسعادة بإرسالها لأصدقائه وتداولها وكأنه قام باختراع جديد أو بعمل مفيد… هؤلاء الناس لا يتعظون حتى يبليهم الله في فضيحة..ماذا عن ذويهم؟!! ألم تفكروا بهم؟ ستر الله على المسلمين والمسلمات .

في حين قالت ريم أحمد : “سبحان الله لجين عمران تتحسب على اللي نشروا الفيديو وهي ترقص بالعرس كأنها ما راح تدري إنه هذا اللي بيصير يعني ترقصين والنَّاس تصورك وأنت عارفة أنهم يصورون تتوقعين يخلون الفيديو ذكرى عندهم؟؟”.

والمعروف أن لجين عمران من مواليد 26 أكتوبر 1977 وهي إعلامية سعودية، عملت مقدمة برامج في عدة محطات، وقد زاد صيتها منذ تقديمها لبرنامج صباح الخير يا عرب وهي أخت الفنانة أسيل عمران.