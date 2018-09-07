لحظة مصرع طالب صعقًا بالكهرباء

لحظة مصرع طالب صعقًا بالكهرباء

2018/09/07
الساعة 10:34 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

لقي طالب يبلغ من العمر 12 عامًا، مصرعه بينما نجا اثنان آخران من الموت، بعدما صعقتهم الكهرباء أثناء سيرهم في مياه الأمطار الغزيرة التي أغرقت حي كوينتا كولونيال في أبوداكا بالمكسيك.

وأظهر مقطع فيديو متداول، طالبًا يسير في المياه، وعندما اقترب من عمود إنارة، وحاول الإمساك به صعقته الكهرباء وسقط في المياه، حيث ركض عليه زميلاه لكن تم صعقهما، وركضت امرأة يبدو أنها معلمة في المدرسة وتمكنت من إنقاذ اثنين وفارق الثالث الحياة.


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