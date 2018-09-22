للمجد والعلياء .. قطوف من أقوال الملك عن الوطن والمواطن

المواطن - الرياض

في ذكرى اليوم الوطني الـ88 للمملكة نستذكر كلمات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، تجاه الوطن والمواطن، هذه الكلمات المسجلة بكلمات من ذهب في وجدان الوطن، والتي نستلهم منها اهتمام القيادة بالوطن والنهوض بالمواطن في شتى المجالات.

ومن أقوال خادم الحرمين، حفظه الله: “على الدوام أظهر المواطن السعودي استشعاراً كبيراً للمسؤولية، وشكل مع قيادته وحكومته سداً منيعاً أمام الحاقدين والطامعين، وأفشل بعد توفيق الله، الكثيرَ من المخططات التي تستهدف الوطن في شبابه ومقدراته”.

ومن أقوال الملك أيضاً: “المملكة العربية السعودية ماضية نحو تحقيق كل ما يعزز رخاء المواطن وازدهار الوطن وتقدمه وأمنه واستقراره، والتيسير على المواطن لتحقيق مختلف المتطلبات التي تكفل به حياة كريمة بإذن الله”.

ومن أقواله -أيده الله- أيضاً: إننا على ثقة بقدرات المواطن السعودي، ونعقد عليه، بعد الله، آمالاً كبيرةً في بناء وطنه، والشعور بالمسؤولية تجاهه، إن كل مواطن في بلادنا وكل جزء من أجزاء وطننا الغالي هو محل اهتمامي ورعايتي، ونتطلع إلى إسهام الجميع في خدمة الوطن”.