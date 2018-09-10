للمرة الأولى بالشرق الأوسط.. جروفز يواجه سميث في جدة

المواطن - مروة نبيل

أعلنت الهيئة العامة للرياضة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن مواجهة مرتقبة بين أبطال العالم في الملاكمة على كأس محمد علي كلاي، جورج جروفز وكالم سميث.

ونشرت الهيئة العامة للرياضة على “تويتر”، مقطع فيديو قصيرًا عن تفاصيل المواجهة التي تحدث للمرة الأولى في الشرق الأوسط، وأكدت أن جروفز سيواجه سميث في الصالة المغلقة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، يوم الجمعة الموافق 28 سبتمبر.

وتأتي استضافة المملكة لنهائي السوبر العالمي للملاكمة على كأس محمد علي كلاي، بعد توقيع رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ وشركة “كوموسا” المنظمة للبطولة، ضمن عدد من الاتفاقيات التي وقعها في لندن، العام الماضي.

لأول مرة في الشرق الأوسط .. أبطال العالم في الملاكمة على #كأس_محمد_علي ، جورج جروفز يواجه كالم سميث في مواجهة منتظرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة الجمعة 28 سبتمبر pic.twitter.com/mZwRZ70QOf — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) September 9, 2018