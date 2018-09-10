لماذا طُرد أوباما من المملكة السحرية ؟

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كشف رئيس الولايات المتحدة السابق، باراك أوباما، في تجمع حاشد في ولاية كاليفورنيا، عن سبب اصطحابه خارج مدينة ملاهي “ديزني لاند” الشهيرة من قبل اثنين من رجال الشرطة، عندما كان شابًّا.

وقال باراك أوباما: إنه قد تم طرده سابقًا من ديزني لاند عندما كان مراهقًا، بسبب ضبطه وهو يدخن داخل “المملكة السحرية”، بحسب ما نشر موقع “سكاي نيوز”.

وفي حديثه أمام تجمع ديمقراطي في الكونجرس بمدينة أنهايم في ولاية كاليفورنيا، قال الرئيس الأميركي السابق: “السبب كان السجائر، إنها شيء فظيع… لكنني كنت في سن المراهقة. كنت متمردًا”.

وأضاف أوباما: “عندما دخلنا المكان (أوباما وأصدقاؤه)، واجهنا شرطيان ضخمان من رجال الأمن في ديزني لاند، وقالا لي.. سيدي، هل يمكنك أن تأتي معنا؟ واصطحبونا خارج ديزني لاند”.

على الرغم من “السلوك السيئ” لأوباما، فقد أكد مسؤولون في ديزني أنه مرحب به للعودة وزيارة المكان.

وتعليقًا على القصة، قال روبرت آيغر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة والت ديزني: “افتتح باراك أوباما حديثه في أنهايم بقصة من سنوات دراسته الجامعية حول طرده من ديزني لاند لتدخين السجائر في رحلة. يمكن أن يعود دائمًا، طالما أنه لا يدخن”.