لمس الأكتاف يضع السومة في ورطة

المواطن - محمد سمعه

يشعر اللاعب السوري عمر السومة، مهاجم النادي الأهلي، بحزن كبير وذلك بعدما فشل في إحراز أي أهداف في مباراة التعاون، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018- 2019 لكرة القدم.

واستسلم السومة تمامًا في مباراة الأهلي والتعاون لدفاعات الأخير ولسوء حظه، خاصة أن اللاعب سجل هدفًا من تسلل لم يحتسبه حكم المباراة، بالإضافة إلى عدم التركيز والذي كان ظاهرًا على اللاعب.

ويذكر أن اللاعب حسين المقهوي هو من سجل هدف التعادل للنادي الأهلي، في شباك نادي التعاون، بعدما كان التعاون تقدم في الشوط الأول عبر لاعبه ليندر تاوامبا.

ونجح الحظ العاثر في أن يضع السومة في موقف لمس أكتاف، خاصة أن اللاعب السوري كان يتمنى فك النحس وافتتاح موسمه بتسجيل الأهداف من أجل المنافسة على لقب هداف الدوري السعودي في الموسم الحالي.

ويأمل السومة في أن يسجل في المباراة المقبلة للنادي الأهلي في الجولة الثانية من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث ستقام المباراة بين الراقي وفريق أحد يوم الجمعة الموافق الرابع عشر من سبتمبر الجاري.

سجل عمر السومة في الموسم الماضي مع النادي الأهلي في الدوري السعودي 11 هدفًا، ليحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين خلف النجم التشيلي روني فيرنانديز لاعب نادي الفيحاء والذي أحرز 13 هدفًا ليُتوج بلقب الهداف.

وكانت مباراة الأهلي والتعاون أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.