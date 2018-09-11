لهذه الأسباب.. تجنب شراء سيارة تعرضت لحادث أمامي

المواطن - متابعة

كثير من قائدي السيارات يلجأ إلى شراء سيارة مستعملة من أجل توفير المال، وتجنب الخسارة الكبيرة في حال إعادة بيعها ثانية.

لكن بعض هذه السيارات تكون قد تعرضت لحوادث سابقة، ومنها التي تعرضت لحادث اصطدام في ناحيتها الأمامية، وهو ما ينجم عنه الكثير من المشاكل والعيوب حتى في حال إصلاح أضرارها.

وينصح خبراء السيارات بعدم شراء سيارة تعرضت لحادث أمامي، بسبب المشكلات التي يمكن أن تظهر على هذه السيارات، ومنها:

1- ظهور أعطال متعددة في المحرك، مثل شروخ في كراسي المحرك أو تسرب للزيت من بعض أجزاء المحرك، كما تتضرر كراسي القير.

2- يتعرض نظام التكييف بالكامل للكثير من المشاكل والعيوب التي تظهر تباعاً.

3- يتعرض شاصي السيارة وأنظمة التعليق الهوائي والمساعدين للضرر، وحتى في حال الإصلاح لا يعود لكفاءته وحالته الأساسية قبل الحادثة.

4- يتعرض نظام التبريد في السيارة بعد الحادثة لمشاكل لا حصر لها من تسرب لسائل التبريد في الردياتير، كما تظهر مشاكل في المروحة والأنابيب الخاصة بالتبريد.