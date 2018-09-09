له 15 من الأبناء.. فيديو لزفاف إماراتي تسعيني على ثلاثينية في رأس الخيمة

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احتفل المواطن الإماراتي سعيد علي الشحي (95 عامًا) بحفل زفافه إثر اقترانه للمرة الثالثة.

والعريس التسعيني بدا بكامل نشاطه وصحته، في الحفل الذي أقيم في رأس الخيمة الإماراتية بحضور أصدقائه وأبنائه.

وحضر الحفل المثير الذي أثار الجدل بشكل واسع في الإمارات أعداداً كبيرة من الناس الذين توافدوا من كل حدب وصوب في الفريج ما فاجأ أبناء العريس، بحسب صحيفة “الخليج” الإماراتية.

والرجل التسعيني، المتخصص في صناعة السيوف والخناجر والطبول التراثية له 15 من الأبناء، منهم 10 ذكور وخمس إناث، أكبرهم يبلغ 50 عاماً، والأصغر يبلغ عاماً ونصف العام.

فيديو

مُسن إماراتي عمره 95 يتزوج للمرة الثالثة من ثلاثينية. pic.twitter.com/XN2Dwm8Dcb — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) September 9, 2018