ليست سالفج أو تاكسي.. شروط استيراد السيارات من كندا

المواطن - الرياض

أكدت الجمارك السعودية أنه يمكن للمبتعثين والمقيمين في كندا استيراد السيارات إلى المملكة وفق الشروط والضوابط المنظمة لهذا الشأن.

وقالت الجمارك إن هذه الخدمة تمكن المواطنين المقيمين في كندا من معرفة أحقيتهم باستيراد مركباتهم الشخصية بناء على معايير وشروط محددة يتم تقييمها من قبل الهيئة العامة للجمارك

واشترطت الجمارك ما يلي:

إثبات الإقامة في كندا

السيارة مطابقة للمواصفات السعودية (ليست سالفج أو تاكسي أو سيارة شرطة)

تعبئة النموذج وإرفاق الاستمارة

آلية الاستخدام:

يقوم مستخدم البوابة بالدخول على رابط “طلب الموافقة على استيراد سيارة من كندا”.”.

تعبئة الحقول المطلوبة .

إرفاق المستندات المطلوبة

الضغط على إرسال الطلب

ويمكن الدخول إلى الخدمة وتعبئة النموذج عبر الرابط التالي ( الدخول للخدمة