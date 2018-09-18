ليس معلمًا.. القبض على المفحط داهس المقيم في رنية

المواطن - مكة المكرمة

كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة تفاصيل تعرض مقيم للدهس في محافظة رنية.

وأكدت إمارة مكة تعرض مقيم للدهس في محافظة رنية على يد مفحط فقد السيطرة على مركبته، مشددةً على أنه لم يحدث الدهس لمُعلم كما ورد في مقطع الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعلنت إمارة مكة إلقاء القبض على الشاب وجرت إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

يذكر أن وافدًا تعرَّض، أمس الاثنين، للدهس بسبب تهور مُفحط كان يستعرض مهارته في رنية بالطائف بالقرب من محطة وقود.

وأظهر مقطع فيديو، المفحط وهو يستعرض بمركبته، من نوع تايوتا، ولكنها انحرفت عن مسارها ليفقد السيطرة عليها ويدهس وافدًا أثناء خروجه من مطعم داخل محطة الوقود برنية.

وطالب متداولو المقطع بضرورة استخدام العقوبات البديلة كالخدمة العامة، واتجه البعض إلى وصف المفحط بالإرهابي، مشيرًا إلى أن الاثنين وجهان لعملة واحدة ويتسببان في مقتل الأبرياء.

ويعد التفحيط مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكبها؛ في المرة الأولى، حجز المركبة 15 يومًا، وغرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.

أما في المرة الثانية، فيتم حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية مقدارها 40 ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.

ولو تكرر التفحيط في المرة الثالثة، يتم حجز المركبة، وغرامة مالية مقدارها 60 ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة، وسجنه.

وتستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة، المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة.

في رنيه شاب مفحط متهور يدهس مقيم

والشرطة تلقي القبض عليه ✋️👇 pic.twitter.com/orqTQxM7qy — الملكي طارق (@tareq10842930) September 17, 2018