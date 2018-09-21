ماذا تعرف عن 23 سبتمبر اليوم الخالد في حياة السعوديين ؟

المواطن - الرياض

يوافق يوم الأحد المقبل 23 سبتمبر ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، وهي ذكرى غالية، محفورة في وجدانِ وفكر كل مواطنٍ.

في هذا اليوم المجيد يحتفل الوطن قيادة وشعبًا، بذكرى قيام المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود- يرحمه الله- بتوحيد المملكة، وتبديل الفرقة والتناحر، إلى أمة واحدة مترابطة.

ذكرى خالدة غالية:

ويجسد هذا اليوم ذكرى خالدة غالية تتضمن الكثير من المعاني السامية، وفي مُقدمتها وجودُ قيادةٍ أمينة وشعبٌ وفي، تمكنا جميعًا من تحقيق قصصٍ بطوليةٍ فريدةٍ ساهمت في تحقيق ذلك الإنجاز الذي غيّر مجرى التاريخ وقاد البلاد إلى نماءٍ وتطورٍ وازدهارٍ في ظل تمسُّكٍ بعقيدةٍ راسخةٍ مجيدة، أساسُها كِتابُ اللهِ وسُنةُ نبيهِ صلى اللهُ عليهِ وسلم.

معاني الترابط والتلاحم:

اليوم الوطني والذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام، مناسبة عزيزة تتكرر كل عام، تتجسد فيها معاني الترابط والتلاحم بين القيادة والمواطن، لاستذكار الماضي المجيد، والانطلاق نحو المستقبل بهمم كالجبال وطموح دونه السحاب.

تتجسد في هذا اليوم تضحيات الأجداد منذ عهد المؤسس- طيب الله ثراه- ومن بعده أبناؤه البررة ومن كان معهم من أبطالٍ رفعوا لواء التوحيد والبناء وتعمير هذه البلاد، حتى وصلت إلى مصاف أقوى الدول في العالم اقتصاديًّا وعسكريًّا.

تأسيس المملكة العربية السعودية:

في هذا اليوم المجيد أصدر الملك المؤسس المرسوم الملكي رقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، ويقضي بتحويل اسم الدولة من (مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها) إلى المملكة العربية السعودية، ابتداءً من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351هـ الموافق للأول من الميزان ويقابل يوم 23 سبتمبر 1932م.

وفي يوم 5 شوال 1319هـ الموافق 15 يناير 1902م تمكن الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود من استعادة الرياض عاصمة أسلافه مؤسسي الدولة السعودية الثانية، والعودة بأسرته إليها.

توحيد مناطق المملكة:

وبعد استرداد الرياض واصل الملك عبدالعزيز الكفاح، لمدة زادت عن ثلاثين عامًا من أجل توحيد مملكته، وتمكن من توحيد العديد من المناطق من أهمها: جنوب نجد وسدير والوشم سنة 1320هـ/ 1902م، من ثم القصيم سنة 1322هـ/ 1904م، ثم الأحساء سنة 1331هـ/ 1913م، وصولًا إلى عسير سنة 1338هـ/ 1919م، وحائل سنة 1340هـ/ 1921م.

وتمكن الملك المؤسس من ضم منطقة الحجاز بين عامي 1343هـ و1344هـ الموافقة لسنة 1925م، وفي عام 1349هـ/ 1930م تم استكمال توحيد منطقة جازان.

وفي السابع عشر من شهر جمادى الأولى عام 1351هـ الموافق التاسع عشر من شهر سبتمبر عام 1932م صدر أمر ملكي للإعلان عن توحيد البلاد وتسميتها باسم المملكة العربية السعودية اعتبارًا من الخميس 21 جمادى الأولى عام 1351هـ، الموافق 23 سبتمبر 1932م (الأول من الميزان).

واليوم تحتفل المملكة بهذه الذكرى الغالية، بطموح يعانق الثريا، عملًا وإنتاجًا وإنجازات تتجسد على أرض الواقع، لمواصلة هذه المكتسبات، من الوحدة والتلاحم وترابط الكلمة ووحدة الصف، ضمن رؤية المملكة 2030م.