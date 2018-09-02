مانشستر يونايتد يُنقذ رقبة مورينيو من ذبح الإقالة

المواطن - محمد سمعه

تنفس البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، الصعداء وذلك بعد فوز فريقه اليوم على حساب نادي بيرنلي في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتمكن النجم البلجيكي روميلو لوكاكو من تسجيل هدفي فوز مانشستر يونايتد في مباراة بيرنلي، والتي أقيمت على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر.

وكانت تقارير إعلامية في إنجلترا قالت إن مدرب مانشستر يونايتد، مورينيو ستتم إقالته من تدريب الشياطين الحمر في حال خسر من بيرنلي.

ولكن بعد فوز مانشستر يونايتد اليوم، أصبح مورينيو بعيدًا ولو بنسبة قليلة عن خطر الإقالة والرحيل عن تدريب مانشستر يونايتد.

ويتواجد نادي مانشستر يونايتد في المجموعة الثامنة ببطولة دوري أبطال أوروبا مع أندية “يوفنتوس الإيطالي، فالنسيا الإسباني، يونج بويز السويسري”.

وكان مانشستر يونايتد في أمس الحاجة إلى الفوز وتحقيق النقاط الثلاث، وذلك بعد خسارته في الجولة الثانية أمام برايتون بثلاثية مقابل هدفين، كما خسر مانشستر يونايتد من نادي توتنهام هوتسبير في الجولة الثالثة بثلاثية دون رد في مباراة كانت أقيمت على ملعب أولد ترافورد.

وقيل إن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد، مُرشحًا وبقوة لتدريب نادي مانشستر يونايتد بعد رحيل البرتغالي جوزيه مورينيو.

وكان مورينيو علق حول مواجهة مانشستر يونايتد ويوفنتوس الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أن المباراة ستكون ذات طابع خاص لمواطنه كريستيانو رونالدو والذي سيعود إلى أولد ترافورد بعد غياب استمر لمدة خمس سنوات.

وسبق للنجم كريستيانو رونالدو أن تقابل مع مانشستر يونايتد وهو لاعب لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، وسجل هدفًا وقتها للنادي الملكي في شباك مانشستر يونايتد في أولد ترافورد في دوري الأبطال عام 2013.

وأكد مورينيو أن يوفنتوس سيسعى للتتويج بلقب دوري الأبطال بعد تعاقده مع رونالدو، مضيفًا أن مانشستر يونايتد سيهزم يوفنتوس رغم احترامه لتواجد الدون رونالدو مع البيانكونيري.

جاء مورينيو لتدريب مانشستر يونايتد في صيف عام 2016، خلفًا للمدرب الهولندي لويس فان خال، والذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.