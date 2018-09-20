ما أعلى دعم يمكن الحصول عليه في حساب المواطن ؟

المواطن - عبدالرحمن دياب

تساءل مواطنون عن قيمة الدعم الأعلى التي يمكن الحصول عليها من برنامج حساب المواطن شهريًا.

وأكد مواطن يدعى علي عزوز أنه متزوج ولديه 3 من البنات ويحصل على 300 ريال من برنامج حساب المواطن ، متسائلًا عن قيمة الدعم الأعلى التي يمكنه الحصول عليها من البرنامج.

وأوضح آخر ويدعى حسن أنه يحصل على 900 ريال ولكن لا يكفيه هذا المبلغ بسبب التزاماته المالية وارتفاع فاتورة الكهرباء، ويريد معرفة قيمة الدعم الأكبر التي يمكن للمستفيدين من البرنامج الحصول عليها.

وفي المقابل، رد حساب المواطن بالقول: “يُصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم ، ويمكن معرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبة التقديرية هنا“.

يذكر أن حساب المواطن أعلن قبل أيام عن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة العاشرة لمن لديه اعتراض على قيمة الدعم المقدم له، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: هنا

وأودع برنامج حساب المواطن الأسبوع الماضي، أكثر من 2.3 مليار ريال، في حسابات مستحقي الدعم، حيث تمثل 2.3 مليار ريال منها الدفعة العاشرة من قيمة الدعم لشهر سبتمبر الجاري، و31 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين.

وأوضح المتحدث الرسمي للبرنامج، سلطان القحطاني، أن دفعة شهر سبتمبر شملت 3.6 مليون مستفيد رئيسي، و8.5 مليون تابع لأرباب الأسر، بإجمالي 12 مليون مستفيد وتابع. حيث حصل 49% من الأُسر والأفراد المستقلين على الاستحقاق الكامل وبيَّن أن 945 ألف أسرة حصلت على دعم تجاوز 930 ريالًا، كما قاربت قيم الدعم المودعة في حسابات المستفيدين من حساب المواطن في الدفعات العشر حوالي الـ22.6 مليار ريال.

وبيّن المتحدث أن الدفعة العاشرة من حساب المواطن تضمنت حوالي 821 مليون ريال كمخصص لدعم الكهرباء، فيما تجاوز المبلغ 7.9 مليار ريال كمخصص لدعم الكهرباء للدفعات العشر كاملة.