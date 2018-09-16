مباراة الرائد ضد الهلال .. مشادة كلامية أرعبت الجميع

المواطن - محمد سمعه

شهدت استراحة الشوط الأول لمباراة الرائد ضد الهلال في الجولة الثانية من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مشادة كلامية بين البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال والبلجيكي بينسيك هاسي المدير الفني لنادي الرائد.

وخلال الشوط الأول من مباراة الرائد ضد الهلال ظهر المدرب بينسيك وهو يعترض على بعض القرارات التحكيمية خلال المباراة.

وبعد إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول لـ مباراة الرائد ضد الهلال، ظهر المدرب بينيسك وهو يدخل في مشادة كلامية لم تتطور إلى اشتباك بالأيدي وذلك أثناء دخول اللاعبين للنفق المؤدي إلى غرفة خلع الملابس.

وخلال الشوط الثاني من مباراة الرائد ضد الهلال سيطر الزعيم بقوة بعدما قلص الرائد الفارق وسجل هدفه الأول، حيث نجح الزعيم عبر نجمه البرازيلي كارلوس إدواردو في تسجيل الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة والخمسين من عمر المباراة.

ويذكر أن مباراة الرائد ضد الهلال انتهت بفوز الزعيم بثلاثية مقابل هدف، لينجح الزعيم في حصد ست نقاط من أول جولتين ويعلن منافسته بقوة لحصد اللقب للموسم الثالث على التوالي.

قرر الزعيم تقديم احتجاج رسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم وذلك بعد طرد اللاعب الإسباني ألبرتو بوتيا مدافع الزعيم في مباراة الرائد ضد الهلال.

وكان الأمير محمد بن فيصل رئيس مجلس إدارة الهلال قرر مكافأة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد الفوز في مباراة الرائد ضد الهلال بثلاثية مقابل هدف.