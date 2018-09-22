محافظ منشآت: المملكة تفخر بإنجازات أبنائها.. بدعم القيادة الحكيمة

المواطن - الرياض

رفع محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد أطيب التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وللحكومة الرشيدة والشعب السعودي الكريم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 88 للمملكة، سائلاً المولى عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار وأن يحقق لبلادنا المزيد من التقدم والازدهار.

وقال الرشيد: “إن الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – طيب الله ثراه – وحّد هذا الكيان العظيم تحت راية التوحيد على منهج كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتفخر المملكة وأبناؤها بما تحقق من إنجازات بفضل الله ثم بالدعم غير المحدود من القيادة الحكيمة”.

وتابع محافظ منشآت قائلاً: “إن حكومة خادم الحرمين الشريفين أولت اهتمامًا كبيرًا بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وانعكس هذا الاهتمام على رؤية “منشآت” لجعل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة محرّكًا أساسيًّا للتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وممكّنًا لتحقيق رؤية السعودية 2030 وما بعد، وعلى رسالتها لتطوير ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لنمكّنها من الازدهار عبر قيادة التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي محليًّا ودوليًّا”.

الجدير بالذكر أن منشآت تولي اهتمامًا بإزالة المعوقات التي تواجه قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة واقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات المرنة، وبناء القدرات، وتنظيم حاضنات ومسرعات الأعمال، ونشر ثقافة ريادة الأعمال، وتنويع مصادر الدعم المالي للقطاع، وإيجاد الفرص الاستثمارية ونقل التقنية، وتطوير الاستراتيجية الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.