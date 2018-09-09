محامٍ يكشف عقوبة الوافد متناول الإفطار مع سيدة في جدة

المواطن - جدة

كشف المحامي أحمد عجب، عقوبة الوافد الذي تم القبض عليه اليوم الأحد بعد أن ظهر بشكل مسيء في عدة مقاطع فيديو أثناء تصويره مع سيدة في موقع استقبال لنزلاء أحد الأجنحة الفندقية بمحافظة جدة.

وأكد عجب في تغريدة له عبر حسابه بموقع “تويتر”: “هذا الفعل ذو مدلول جنسي وينطبق عليه نظام التحرش، بل إن العقوبة تضاعف هنا وتصل للسجن 5 سنوات وغرامة 300 ألف ريال لوقوعها بمكان عمل”.

ولفت إلى أنه لا يحول دون ذلك تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى؛ حيث يحق للجهة المختصة اتخاذ اللازم.

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن ضبط وافد عربي ظهر بشكل مسيء في عدة مقاطع فيديو أثناء تصويره مع سيدة في موقع استقبال لنزلاء أحد الأجنحة الفندقية بمحافظة جدة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، أن فرق التفتيش بمكتب عمل جدة وقفت ميدانيًّا على الموقع، وتم ضبط الوافد لارتكابه عدة مخالفات وعمله في مهنة مقصورة على السعوديين، كما تم استدعاء صاحب المنشأة لعدم التزام المنشأة بالضوابط المكانية لعمل المرأة، تمهيدًا لإحالة القضية لجهة الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين.

وشدد المتحدث الرسمي، على عدم تهاون الوزارة في تطبيق الأنظمة في سوق العمل، داعيًا عملاء الوزارة إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق معًا للرصد ومركز الاتصال 19911.