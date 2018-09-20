محكمة جدة تستدعي والداً بالقوة رفض سفر ابنته إلى الخارج للدراسة

المواطن - جدة

ألزمت محكمة الأحوال الشخصية في جدة سعوديًا باستخراج جواز سفر لابنته لتمكينها من مواصلة الدراسة في الخارج.

ورفعت المواطنة دعوى على والدها، أكدت خلالها أنها تبلغ من العمر 24 عامًا، وتسكن مع والدتها منذ 10 سنوات ولم ترَ والدها منذ 6 سنوات، موضحةً أنها تدرس في جامعة تخصص توظيف دولي، وتستوجب طبيعة دراستها السفر إلى خارج البلاد لاستكمالها، بحسب “عكاظ”.

ولفتت إلى أن والدها يقف حائلًا دون تحقيق رغبتها ويرفض استخراج جواز سفر لها، مطالبة في دعواها برفع ولاية والدها عنها.

واستدعت المحكمة المدعى عليه بالقوة الجبرية بعدما امتنع عن المثول أمامها ورفض إرسال من ينوب عنه رغم تبليغه بالحضور، وبمواجهته بالدعوى أنكر الأب ما جاء فيها وأفاد بأنه وعد ابنته باستخراج جواز سفر وليس هناك ما يمنعه عن ذلك.

وبناء عليه، ألزمت المحكمة المدعى عليه باستخراج جواز سفر للمدعية وتسليمه لها.