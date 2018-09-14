محمد بن فيصل : لن أترك رئيس النصر.. وأعد الجماهير بالآسيوية

المواطن - مروة نبيل

بدأ الأمير محمد بن فيصل مهمته مع الهلال بتصريحات نارية، حيث أكد أنه لن يترك رئيس مجلس إدارة نادي النصر، سعود آل سويلم خلال الفترة المقبلة، مُشددًا على أن الرد على حديثه سيكون في الملعب.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي الهلال الجديد، الأمير محمد بن فيصل خلال مداخلته لبرنامج “في المرمى”: “لا تفوتني أي مباراة للهلال منذ مغادرتي لإدارة النادي .. ولم أنقطع عن متابعة الكرة السعودية”.

وتابع الأمير محمد بن فيصل تصريحاته التلفزيونية قائلًا: أعد جماهير الهلال في الفترة الشتوية بلاعب يتحدثون عنه في السنوات المقبلة.. وأعد أنني سأحقق بطولة آسيا لنادي الهلال”.

وأضاف الأمير محمد بن فيصل تصريحاته التلفزيونية قائلًا: “تابعت رئيس النصر في الفترة الماضية وتصريحاته عن الروج وأطلب منه أن يعود ويتابع الدوري أثناء فترة رئاستي ماذا فعلت بالنصر”.

وواصل الأمير محمد بن فيصل تصريحاته قائلًا: “لن أترك رئيس النصر .. سأنافسه في كرة القدم وأيضًا سأنافسه في مزاين الأبل .. ردنا على حديث رئيس النصر عن الروج سيكون بالملعب وبالخمسات والنتائج الثقيلة”.

وكان رئيس نادي النصر سعود آل سويلم قد سخر تيفو جماهير الهلال خلال مباراة الفيحاء في الجولة الأولى من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ما أثار غضب الجماهير الزرقاء.

وكتب آل سويلم: “من جمال المدرجات الكروية التيفو، جمهور الجيران في نادي الهلال قدم تيفو جميل اليوم، ملاحظتي الوحيدة أول مرة أشوف سمك قرش حاط “روج” ولكنها بداية جيدة للأزرق، بإذن الله ترون مدرجات العالمي بصورة أجمل وأجمل يستفيد منها الجميع كما تعودنا”.