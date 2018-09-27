مدني العاصمة المقدسة يباشر هطول الأمطار بخطة الطوارئ

المواطن _ مكة المكرمة

باشرت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة اليوم الخميس من خلال تطبيق خطة الطوارئ المعدة مسبقًا.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف أن الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة وعلى إثر الأمطار التي هطلت مساء اليوم الخميس الموافق السابع عشر من شهر محرم للعام 1440هـ تم تطبيق خطة الطوارئ والأمطار المعدة مسبقًا والتي تتضمن نشر الوحدات في الميادين المحددة مسبقًا احترازيًا، وتم تمرير البلاغ للجهات المساندة للاستعداد والتهيؤ وتشغيل غرفة التنسيق كذلك نشر وحدات الإنقاذ بكامل تجهيزاتها على جميع أنحاء العاصمة المقدسة، حيث تمت مباشرة عدة بلاغات عن احتجاز سيارات في بعض تجمعات المياه كذلك مجموعة من البلاغات عن التماسات كهربائية التي تم التعامل معها وتمرير بلاغاتها للجهات المختصة ولم ينجم عن الأمطار أي إصابات في الأرواح ولله الحمد.

وتهيب المديرية العامة للدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية وتجمعات المياه ومصادر الكهرباء والابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة عند هبوب الرياح راجين السلامة للجميع.