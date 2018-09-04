مذيعة شهيرة تودع جمهورها برسالة مؤثرة قبل موتها بالسرطان: الوقت قد حان

المواطن - متابعة

ودعت مذيعة بريطانیة شهیرة متابعیها وأصدقاءها برسالة مؤثرة أبكتهم عبر صفحتها بـ”تويتر”، بعدما أخبرها الأطباء بأنها ستعیش أياماً معدودة.

وقالت المذيعة براديو “بي بي سي 5 “راتشیل بلاند، في تغريدة على صفحتها بـ”تويتر”: “أخشى يا أصدقائي أن الوقت قد حان، لقد أُخبرت بأنني سأعیش أياماً معدودة فقط، أشكركم جمیعاً على مساندتكم وتعاطفكم معي خلال هذه الفترة”.

وتابعت: “وداعاً يا أصدقائي، قد لا أستطیع أن أصل إلى جمیع رسائلكم، لكنني سأبذل ما بوسعي لقراءتها، مرة ثانیة وداعاً”.

وتلقت المذيعة راتشیل خبراً مؤسفاً من الأطباء بقرب وفاتها جراء تمكن مرض سرطان الثدي منها.

وتعرضت راتشیل إلى الإصابة بالمرض الخبیث عام 2016 ،حیث جرت عدة محاولات لعلاجها من خلال إجراء عملیات جراحیة لها، إلى جانب حقنها بالكیماوي دون جدوى.