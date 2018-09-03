مسابقة لتصميم واجهات الصراف الآلي بعسير.. تفاصيل الاشتراك والجوائز

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

أعلنت أمانة منطقة عسير ممثلة بالإدارة العامة لتقنية المعلومات والخدمات الإلكترونية، عن تنظيم مسابقة لتصميم واجهات داخلية وخارجية للصراف الآلي ATM بالطراز التراثي العسيري.

تأتي المسابقة بتوجيه ومتابعة من أمين منطقة عسير د. وليد الحميدي، وذلك إيماناً منه بضرورة إشراك المواهب الفنية المهتمة والعاملة في فضاء التصميم، للمساهمة في تصميم شعار الأمانة الجديد والتي انطلقت ظهر يوم أمس الأحد 22 / 1 / 1439هـ وتستمر حتى يوم الثلاثاء 22 / 1 / 1440 هـ.

شروط وتفاصيل المسابقة:

1 – أن يكون التصميم لتحسين المشهد البصري لمدينة أبها.

2 – أن يكون التصميم غير منقول أو مقتبس من أي تصميم سابق.

3 – أن يأخذ التصميم الطابع العمراني لتراث منطقة عسير، ويكون قابلاً للتنفيذ.

4 – أن تكون فكرة التصميم غير متنافية مع تعاليم الشريعة الإسلامية والذوق العام.

5 – يُرفق مع التصميم شرح مبسط للفكرة، ويحق للمشارك الاستعانة بنصوص أو رسوم ” اسكتشات ” لشرح ودعم الفكرة.

6 – إرفاق نسخة ثلاثية الأبعاد من التصميم باستخدام أحد البرامج الاحترافية.

7 – يرفق جدول كميات يوضح المواد المستخدمة بالأطوال والأبعاد للتصميم.

8 – أن تتضمن المشاركة المحتوى التالي:

إرفاق صور ثلاثية الأبعاد من زوايا مختلفة.

أن توضح أطوال وأبعاد التصميم المختلفة.

أن يتم اختيار موقع قائم بأطواله وإبعاده ليكون محور التصميم.

يتحمل المشارك مسؤولية حقوق الملكية الفكرية تجاه الغير للعناصر المستخدمة في التصميم، كما يحق للأمانة الإفصاح عن الأعمال المشاركة واستخدامها في منشوراتها مع توضيح هوية أصحابها.

تحتفظ الأمانة بحق تعديل التصميم الفائز وفقاً لما تراه مناسباً ويلتزم الفائز بإجراء التعديلات أو الإضافات عند الطلب.

الشروط العامة:

1 – يتم تسليم التصميم على قرص ممغنط أو فلاش ميموري بالإضافة إلى صورة TIF عالية الجودة.

2 – يحق للمتسابق الاشتراك بأكثر من تصميم.

3 – يحق للأمانة أن تحجب الجائزة في حال عدم وجود مشاركة فائزة.

4 – لجنة المسابقة غير ملزمة بقبول أي تصميم من التصاميم المشاركة في المسابقة أو بإعادة التصاميم بعد قبولها.

5 – تعتبر نتائج المسابقة نهائية بعد صدورها.

6 – تنتقل ملكية التصميم المعتمد بالكامل إلى لجنة المسابقة، ولا يحق للمصمم استخدامه أو الاستفادة منه بأي شكل من الأشكال مع الاحتفاظ بحقوق الملكية للمصمم.

وسيكون التقدم للمسابقة عبر البوابة الإلكترونية للأمانة، وقد خصصت الأمانة جوائز مالية قدرها 10 آلاف ريال للفائز الأول و7 آلاف للفائز الثاني و5 آلاف للفائز الثالث.