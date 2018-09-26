مشاهد مميزة في ختام عروض القوات الجوية بالشرقية

المواطن - واس

اختتمت القوات الجوية الملكية السعودية، مساء أمس الثلاثاء، العروض الجوية التي نفذتها احتفالًا باليوم الوطني الـ88 في سماء المنطقة الشرقية.

وشاركت مجموعة من الطائرات المقاتلة من نوع التايفون والتورنيدو وf15s وf15c وطائرة (MRTT) التي تم تجهيزها وطلائها باللون الأخضر وشعارات المملكة العربية السعودية خصيصًا لهذه المناسبة، حيث شوهد عرض طائرات القوات الجوية المشاركة في الاحتفال باليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة في كل من: مركز إثراء، وشاطئ نصف القمر، والعقير، وكورنيش الخبر، وجسر الملك فهد، وجزيرة المرجان، والفناتير.