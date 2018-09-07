مشاورات جنيف مهددة بالإلغاء بسبب تعنت الحوثيين

المواطن - الرياض

يبدو أن مشاورات جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة بشأن اليمن مهددة بالإلغاء قبل أن تبدأ وذلك بسبب تلكؤ الحوثيين وعدم جديتهم في المشاركة بها.

ولم يصل وفد الحوثيين إلى جنيف حتى الآن بالرغم من منح طائرتهم تصريحًا بالإقلاع من مطار صنعاء.

وكان من المقرر أن تبدأ المشاورات أمس لكن تلكؤ الحوثيين في السفر دفع الأمم المتحدة إلى تأجيلها إلى اليوم الجمعة لكن عدم سفر وفد الحوثيين قد يلغيها.

وقالت متحدثة باسم الأمم المتحدة يوم الجمعة إن مبعوث المنظمة الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث بحث مع وزير الخارجية اليمني خالد اليماني قضايا من بينها السجناء ووصول المساعدات الإنسانية وإعادة فتح مطار صنعاء.

وقالت المتحدثة أليساندرا فيلوتشي في إفادة صحفية إن جريفيث، الذي بدأ مشاورات مع وفد الحكومة اليمنية في جنيف يوم الخميس، لا يزال ينتظر وصول ممثلي الحوثيين.