مشروع الصرف الصحي بقرية حصن الباحة طي النسيان منذ 3 سنوات

المواطن - أمل سعيد الغامدي - الباحة

يشكو أهالي قرية حصن في منطقة الباحة منذ ثلاث سنوات بسبب تعطل مشروع الصرف الصحي في القرية، مؤكدين أن مواسير الصرف الصحي ملقاة في الهواء الطلق منذ سنوات.

وأكد الأهالي أن الشركة المنفذة للمشروع غادرت المكان وما زالت أدواتها موجودة، فقد أخذت البعض منها وتركت الآخر ولم تقم برفعها وسحبها والرجوع لها مرةً أخرى.

وعبر أهالي القرية عن تذمرهم من عدم الاهتمام واللامبالاة، فقد أصبحت هذه المواسير مأوى للكلاب الضالة والقطط والقوارض وغيرها، ووجودها شوه مدخل القرية خاصة أن المدة ليست بالقصيرة.