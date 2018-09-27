مشروع تقني جديد ينضم إلى سابك في الجبيل

المواطن - واس

وقعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) اليوم، عقد الأعمال الهندسية والتوريد والتشييد، مع شركة (ويسون إنجنيرينغ) الصينية، لإنشاء عدد من المصانع التجريبية والمرافق، كجزء من خطة توسعة مركز (سابك) التقني في الجبيل، حيث تمثل هذه الخطوة أكبر استثمار للشركة في مجال الابتكار على مستوى قطاعاتها حول العالم.

ووقع العقد إنابة عن (سابك) نائب الرئيس للتقنية والابتكار الدكتور فهد الشريهي، في حين وقع عن (ويسون إنجنيرينغ) الرئيس الإقليمي للشركة في الجبيل زو يو.

ويمثل مشروع إنشاء المصانع والمرافق، المقرر إنجازه في 2020م، المرحلة الأولى من توسعة مركز (سابك) التقني في الجبيل، التي ستشمل إنشاء مرفق بحثي جديد، وعند اكتمال هذا المشروع، سيقوم المركز بدمج مجالات بحثية متعددة، بما في ذلك الكيماويات، والبوليمرات، والمعادن، والمحفزات، ويجمع في مقر واحد عدداً كبيراً من العلماء والباحثين القادمين من مواقع متعددة.

ومن المقرر أن يتم الانتهاء من إنشاء هذا المجمع المتكامل، الذي يضم المشروع الجديد والمرفق البحثي، في 2021م. وسيكون الأكبر ضمن مراكز (سابك) التقنية حول العالم، البالغ عددها 21 مركزاً.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للابتكار وتطوير الأعمال في (سابك) المهندس عويض الحارثي أن الشركة تسعى دائماً إلى تحسين التقنية، وتوفير الدعم التقني، واكتساب الخبرة في سبيل تقديم القيمة والفائدة لأعمالها ولزبائنها، مبيناً أنه من خلال الاستثمار في مجال الابتكار، تعزز (سابك) من قدرتها على المنافسة، ووضع الأسس للنمو المستدام في سوق يتسم بالتغير والتنافسية الشديدة.

بدوره، قال الدكتور الشريهي: “من خلال توسيع مركزنا التقني في الجبيل نؤكد على تفوقنا في مجال التقنية، ومع التوسعة الجديدة سيعزز المركز التعاون مع شركائنا وزبائننا، نظرًا لقربه من مواقع التصنيع في الجبيل، وسيمكننا من دعم أعمال (سابك) على نحو أفضل لتطوير منتجات جديدة ومتميزة، فضلاً عن تعزيز الربحية وتحقيق النمو”.

وبموجب العقد الجديد؛ سيتم بناء خمسة مصانع تجريبية، في حين يجري العمل حالياً على إنشاء ثلاثة مصانع تجريبية أخرى. وسيتم استخدام المصانع الجديدة لتعزيز العمليات، وتطوير درجات متميزة من المنتجات والحفازات.

الجدير بالذكر أن المركز التقني الجديد سيمتد على مساحة 500.000 متر مربع، ويضم أكثر من 800 عالم وخبير مختص يعملون على تطوير تقنيات كيماوية جديدة، ودرجات جديدة للمنتجات، وإدخال تحسينات في العمليات، بما يعزز كفاءة العمل وجودة منتجات الشركة.