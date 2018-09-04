مصادر “المواطن”: البث الموحد على طاولة اجتماع النقل التلفزيوني برئاسة تركي آل الشيخ

المواطن - طارق سعد

علمت “المواطن” من مصدر خاص أن البث الموحد لمباريات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تم طرحه كحل مُرضٍ لجميع الأطراف المجتمعة في نيويورك اليوم برئاسة معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ.

وفي حال تم تطبيق هذا المقترح، فإن بث “دوري بلس” وشارتها واستديوهاتها سيكون متاحاً على قنوات KSA sports مجاناً تماشياً مع موافقة سمو ولي العهد على بث مباريات الدوري مجاناً لمشاهدي القنوات السعودية .

ويجتمع في نيويورك على مدار يومين معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ مع ممثلين من شركة STC وصلة والشركة العالمية، إضافة للاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين السعودي، لبحث النقل التلفزيوني للمسابقات السعودية .

يُذكر أن STC مالك الحقوق التلفزيونية والرقمية للكرة السعودية، أحدثت لغطاً كبيراً في الشارع الرياضي قبل 24 ساعة من انطلاقة أولى جولات الدوري بعدم بث المباريات تلفزيونياً بشكل مجاني، قبل أن تتولى KSA sports نقل جميع مباريات الجولة الأولى مجاناً لمشاهديها بعد تدخل حاسم من سمو ولي العهد .