مصادر “المواطن”: تكليف ثلاث سيدات مديرات لمراكز صحية بمكة

مصادر “المواطن”: تكليف ثلاث سيدات مديرات لمراكز صحية بمكة

2018/09/09
الساعة 8:35 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة

علمت “المواطن” من مصادرها، أن الشؤون الصحية بمكة المكرمة أصدرت ثلاثة قرارات إدارية بتكليف ثلاث سيدات بإدارة مراكز صحية بمكة.

وشملت القرارات تكليف شهد محمد رماني مديرًا لمركز الرعاية الصحية الأولية بالهنداوية وتكليف هتون عبدالله أكرم مديراً لمركز الرعاية الصحية الأولية بالإسكان؛ وتكليف نهلة عبدالله حداد مديرًا لمركز الرعاية الصحية الأولية بالضيافة، وذلك لمدة عام اعتباراً من تاريخ القرار.


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