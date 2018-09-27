مصادر “المواطن” : سامباولي يرفض الاتحاد ويُفضّل مصر

مصادر “المواطن” : سامباولي يرفض الاتحاد ويُفضّل مصر

2018/09/27
الساعة 9:12 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - طارق سعد

علمت “المواطن” من مصادر خاصة أن الأرجنتيني سامباولي رفض عرضاً ضخماً لتدريب الاتحاد وخلافة مواطنه رامون دياز الذي تمت إقالته بعد مضي جولتين من الدوري .

وكانت صحيفة Ole نشرت خبراً عن تلقي سامباولي عرضاً لتدريب الاتحاد.

ويُعد رفض سامباولي هو الثاني بعد الإيطالي كلاوديو رانييري، مما يعني قرب الاتحاديين من التعاقد مع الكرواتي بيليش بعقد لثلاث سنوات.

وبحسب مصادر “المواطن”، يُفضل سامباولي في حال حضوره للمنطقة العربية التدريب في مصر.


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