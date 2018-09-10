مصري يمازح زوجته بسكين.. فذبحها بالخطأ

المواطن - القاهرة

شهدت منطقة حدائق حلوان، في العاصمة المصرية القاهرة، حادثةً مفجعة، حیث أنهى زوج حیاة زوجته بالخطأ أثناء لهوه معها بسكین، قبل أن يفلت السكین من يده ويصیب رقبتها إصابة قاتلة أودت بحياتها.

وكشفت وسائل إعلام مصرية أن سكان البناية التي شهدت الجريمة فوجئوا بالزوج يخرج من شقته ويصرخ طالباً النجدة، قبل أن يقوم بنقل زوجته إلى المستشفى محاولاً إنقاذها لكنها فارقت الحیاة، ولم يكن قد مر على زواجهما سوى أشهر قلیلة.

وأكد الزوج خلال التحقیقات أنه لم يقصد قتل زوجته وأنه كان يقوم بحركة استعراضیة بالسكین لكنه أفلت من يده وأصاب رقبتها.

وشدد الزوج على أنه لا توجد أي خلافات بینه وبین زوجته، لتأمر النیابة العامة المصرية بحبسه 4 أيام على ذمة التحقیق.