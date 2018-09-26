معسكر الرياض يجهز المنتخب السعودي للمبارزة للآسيوية

المواطن ـ علي القرني - الرياض

انطلق أمس الثلاثاء معسكر المنتخب السعودي للمبارزة تحت 23 سنة في صالة الاتحاد السعودي للمبارزة بملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، والذي سيستمر حتى الخامس من أكتوبر المقبل بمشاركة 8 لاعبين، استعداداً للبطولة الآسيوية تحت 23 سنة لمنافسات سلاحي (السايبر والابيه) التي ستقام في العاصمة الفلبينية مانيلا منتصف أكتوبر المقبل.

وتقام التدريبات على فترتين “صباحية ومسائية” تحت إشراف المدربين جيلا وخالد يحيى، وتشتمل التدريبات على رفع معدل اللياقة البدنية وتطبيق التكتيكات إضافة إلى حصص تدريبية خاصة لكل لاعب.

ويتواجد في المعسكر اللاعب علي البحراني الذي يستعد للمغادرة إلى مدينة بيونس ايرس الأرجنتينية للمشاركة في الألعاب الأولمبية ضمن منافسات ” سلاح السيف” خلال الفترة من 6-18 أكتوبر المقبل.