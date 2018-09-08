معلومات قد تهمك من الحصيني أهمها بداية المربعانية

المواطن - الرياض

أكد الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن الوسم أفضل وقت للأمطار ويوافق يوم الثلاثاء الموافق 7/ 2/ 1440هـ.

وأوضح الحصيني في تغريدة له عبر “تويتر”: “معلومات قد تهمك.. بداية المربعانية-الشتاء- الجمعة يوافق الجمعة 29/ 3/ 1440هـ، والشبط فيها يتشكل الصقيع إذا ما وافق هواء أصله قطبي أو سيبيري ويوافق يوم 9/ 5/ 1440هـ”.

وفي وقت سابق، توقع الباحث في علوم الطقس والفلك نزيه الحيزان، وجود حالة جوية تتعرض لها المملكة مع منتصف شهر سبتمبر الجاري.

وقال الحيزان: “بعد الحالة الجوية الحالية، والتي تأثرت ولا زالت تتأثر بها قطاعات عدة من المملكة وسبق الإشارة لها.. حالة جوية أخرى بمشيئة الله تعالى مع منتصف سبتمبر الجاري، قد تثبت ويتسع نطاق تأثيرها، وقد تتلاشى بالكلية”.