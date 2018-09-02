مع بداية العام الدراسي .. توجيهات من مرور جدة لقائدي المركبات

المواطن - جدة

ناشد مدير مرور محافظة جدة العميد سليمان بن عبدالله الزكري قائدي وقائدات المركبات للتعاون مع رجل المرور والالتزام بالأنظمة المرورية والقيادة بتأنٍّ والخروج المبكر للدوام؛ تحسباً للكثافة المتوقعة مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأكد أن إدارته ستكون في خدمة عابري الطريق لتسهيل وصولهم إلى أعمالهم وفي نفس الوقت ضد أي تجاوزات مرورية قد تحصل على الطريق مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأوضح الزكري أن الخطة المرورية لانطلاقة العام الدراسي الجديد بدأت منذ فجر اليوم الأحد بتغطية المحاور الرئيسة والطرق المؤدية إلى المدارس والجامعات والعمل على تكثيف رجال المرور والدوريات الرسمية والسرية والدراجات النارية على طريق الملك عبدالعزيز والمدينة المنورة والحرمين والأمير ماجد والأمير محمد بن عبدالعزيز والملك عبدالله والميناء وما يتطلب في حينه التواجد.

وأضاف: بدأنا في برمجة الإشارات بحسب الحالة المرورية، وتواجد الضباط في التقاطعات والميادين، بالإضافة لتواجد دوريات الحوادث وأداء مهامها حين يتطلب ذلك.

وتابع: هناك خطة ومتابعة لحركة الشاحنات حيث منع دخولها في الأوقات غير المخصصة لبعض المواقع، منوهاً بتنفيذ خطة للخروج من المدارس، وكذلك للتواجد الفاعل في الفترة المسائية حول المكتبات والمتاجر والمشاغل ومنع الوقوف الخاطئ الذي يتسبب بتعطيل حركة السير.

وكانت إدارة مرور محافظة جدة قد أكملت استعداداتها البشرية والتقنية والفنية لتنفيذ خطتها المرورية مع بداية العام الدراسي الجديد، ويأتي ذلك إيماناً بأهمية دور المرور عامة في بث الرسالة المرورية والتوعوية معاً؛ لتحقيق مجتمع واعٍ مرورياً بالإضافة لانسيابية الحركة.