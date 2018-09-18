مفاجآت جديدة حول غلطة القذافي الأخيرة التي قادت لقتله ومصير جثته

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كشف دبلوماسي ليبي معلومات جديدة حول ظروف مقتل معمر القذافي إبان الثورة الليبية والغلطة الأخيرة التي ارتكبها وكانت سببًا في مقتله.

وقال محمد القشاط آخر سفير ليبي في المملكة في عهد القذافي في حوار مع مجلة الأهرام العربي المصرية : ذات ليلة رصد الناتو له مكالمة مع قناة سورية وتلك كانت غلطة النهاية، ولما أحس بالخطر خرج ومن معه من الحراسات وعددهم 70 رجلًا، ومعهم أبو بكر يونس جابر، لكن طائرات الأباتشي الفرنسية رصدتهم فدخلوا في نفق “أنبوب خرساني” مجهز لمياه السيول، الذي قيل عنه للصرف الصحي، وعند خروجهم من الناحية الأخرى أطلقت عليهم الطائرات الأباتشي الغازات السامة والصواريخ، ومات أبو بكر وبعض الحراسات وأصيب القذافي وبين أيدي شباب مصراتة لقي حتفه.

وأضاف: وبعد أن عبثوا بجثمانه أمام الكاميرات ألقوه وولده المعتصم في فرن لصهر الحديد، وبعد وقت ترددت شائعات أنهم رموهما في البحر، وبعد أن قتلوا باقي أفراد الحراسة حفروا لهم في الصحراء وردموا عليهم.

وأوضح أن تنظيم الإخوان الإرهابي يعتبر ليبيا غنيمة لهم ومصدرًا من مصادر الرزق لبقية الإخوان في العالم.