مفاجأة صادمة في وفاة الطفلة جنى ضحية عامود الإنارة في المجاردة!

المواطن - الرياض

كشف والد الطفلة جنى المتوفاة صعقًا في المجاردة، ‏علي الشهري، تفاصيل جديدة عن حادثة وفاة فلذة كبده بسبب ماس كهربائي في أحد أعمدة الإنارة أثناء الاحتفال باليوم الوطني.

وقال الشهري في حواره إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية: إن جنى الآن في ثلاجة مستشفى المجاردة لتشريح جثتها، وأنه من المتوقع صدور تقرير الطبيب الشرعي اليوم الأربعاء.

وأضاف والد جنى أن الطفلة خرجت مع أسرتها إلى شارع الفنون بحديقة المجاردة للاحتفال بمناسبة اليوم الوطني، وصادف أن اقتربت الطفلة التي كانت تلعب مع مجموعة من الأطفال من عمود إنارة، وتوفيت في الحال بسبب ماس كهربائي.

وفجر والد الطفلة مفاجأة بقوله إنه فور وقوع الحادث هرعت فرقة من الدفاع المدني إلى الحديقة، ووجدت 6 أعمدة إنارة بها ماس كهربائي؛ ففصلوا التيار، وأطفؤوا الإنارة عن الحديقة، وأُعيدت في اليوم الثاني بعد صيانتها.

ولفت إلى أنه لم يتواصل معهم أحد قطعيًّا من مسؤولي بلدية محافظة المجاردة، معتبرًا أن قرار وزير الشؤون البلدية والقروية عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ بإعفاء 3 من مسؤولي بلدية المجاردة قرار صائب.

وفي وقت سابق، وجه الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بتكوين لجنة عاجلة للتحقيق في حادثة وفاة الطفلة جنى الشهري إثر التماس كهربائي بشارع الفن التابع لبلدية محافظة المجاردة.

وشدد أمير منطقة عسير على أهمية تطبيق العقوبة الرادعة بحق المتورطين في الحادثة.‎

يذكر أن وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ أصدر قرارًا بإعفاء رئيس بلدية المجاردة ومدير الخدمات ورئيس قسم الكهرباء من مناصبهم، وإحالتهم للتحقيق إثر وفاة الطفلة.

#فيديو

والد الطفلة المتوفاة بالمجاردة "جنى" يروي تفاصيل قصة الإهمال التي أودت بحياة طفلته بسبب التماس كهربائي بأحد عواميد الإنارة#برنامج_ياهلا#تابعونا على #خليجية pic.twitter.com/BLx7vmx8lm — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 25, 2018