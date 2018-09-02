مقتل أكثر من 140 حوثيًّا في معارك تحرير الظاهر بصعدة

المواطن - واس

أعلن الجيش اليمني الوطني مصرع أكثر من 140 عنصرًا من ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في المعارك التي جرت لتحرير مديرية الظاهر في محافظة صعدة.

وقال قائد اللواء الثالث عروبة في الجيش اليمني العميد عبدالكريم السدعي: “إن قوات الجيش الوطني اليمني تواصل التقدم في المحور الثاني باتجاه محافظة حجة، حيث تمكنت من تحرير قرية الدباع ووادين وملقى جرف وطلح والجميمة وعزل غافره بمختلف قراها ووديانها”.

وأضاف في تصريح نقله موقع سبتمبر التابع للقوات المسلحة اليمنية، أن المعارك دارت في المناطق القريبة من الطريق الدولي وفي مناطق على حدود مديرية بكيل المير التابعة لمحافظة حجة والمناطق المحاذية لمديرية حيدان.