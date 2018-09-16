مقتل وإصابة المئات من الحوثيين في معارك صعدة

المواطن - متابعة

تشهد مختلف الجبهات بمحافظة صعدة تحركات عسكرية حثيثة لقوات الجيش اليمني، مسنودةً من قوات تحالف دعم الشرعية، منيت خلالها الميليشيات الحوثية بخسائر في الأرواح والعتاد وسط تقدم لقوات الشرعية.

وفي مران، لقي المئات من الحوثيين مصرعهم منذ مطلع الأسبوع الماضي إثر المعارك التي خاضها الجيش. وقد أطبقت قوات الشرعية حصارها على معقل التمرد الأول.

وأكد قائد اللواء الثالث عروبة المرابط في مران اللواء عبدالكريم السدعي في تصريح لقناة “العربية” أن “الميليشيات الحوثية تعيش حالة من الرعب والانكسارات المتتالية وسط تقدم ميداني لقوات الجيش الوطني التي تحاصر مران من جهات عدة ضمن العملية العسكرية الواسعة التي أطلِق عليها اسم: قطع رأس الأفعى”.

وأشار السدعي إلى أن مقاتلات التحالف استهدفت بعدة غارات تعزيزات كبيرة للميليشيات كانت قادمة من مركز مديرية حيدان لإنقاذ معقلهم الأول، إلا أنها فشلت في الوصول إلى مران.

أما في مديرية باقم، فتستمر قوات اللواء الخامس حرس حدود التابع للجيش بتقدمها الميداني الكبير من خلال السيطرة على تباب المصنعة والحجارب والمجوفة التي تسمى “التباب السود”، الواقعة شرق منطقة محديدة، وسط تهاوٍ لعناصر ومواقع الانقلابيين.

في سياق متصل، ذكر موقع وزارة الدفاع اليمنية أن مقاتلات التحالف شنت عدداً من الغارات على مواقع الميليشيات في جبل النهدين جنوب صنعاء.

وأفادت مصادر محلية أنه سُمع دوي انفجارات كبيرة ومتتالية من الجبل، عقب الغارات مع تصاعد كثيف لألسنة اللهب. كما شنت الطائرات غارات على مواقع الميليشيات في مديرية نهم شرق صنعاء.