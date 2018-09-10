ملايين الريالات لمشاريع حديثة تجرفها سيول عقبة ضلع بسبب انعدام الضمير!

المواطن- فهد القحطاني - أبها

على الرغم من إنشاء عدة مشاريع خدمية تصب في المصلحة العامة على امتداد طريق عقبة ضلع، تم إكمال بعضها والبعض الآخر تحت الإنشاء، إلا أنها لم تحظى بدراسة جيدة من قبل المسؤولين في التخطيط لتجديد مواقع للبنية التحتية لإقامتها، ليكون الأمر بمثابة انعدام للضمير أثناء العمل؛ ما كلف الدولة ملايين الريالات بسبب فشل هذه المشروعات.

وبسبب عدم التخطيط المنتظم تم ردم التربة على حافة مجرى وادي عقبة ضلع والبناء عليه دون وضع حواجز تحمي انجراف التربة من تحت هذه البنايات والمشاريع عند هطول الأمطار وجريان السيل المنحدر بشدة، والذي بدوره جرف التربة التحتية لتنهار الأرصفة والأسفلت ويحدث ميولًا في بعض المباني.

وتسببت الأزمة في تعليق بعض المشاريع لتصبح على وشك السقوط في قعر الوادي، ليكون حتى إصلاح هذه المشروعات متأخرًا.

“المواطن” رصدت بعض هذه المشاريع في محاولة لسرعة إنقاذها وإيجاد حلٍّ لها قبل انهيارها وسقوطها نتيجة هطول الأمطار وجرف السيول لبنيتها التحتية.