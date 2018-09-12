ملكة جمال المغرب في السجن بعد قتلها طفلين مشردين
الثلاثاء المقبل أولى جلسات محاكمتها

ملكة جمال المغرب في السجن بعد قتلها طفلين مشردين

2018/09/12
الساعة 8:45 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, مشاهير
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المواطن - متابعة

وجَّه القضاء المغربي بسجن ملكة جمال المغرب نهيلة إملقي في انتظار محاكمتها، بعد تسببها في مقتل طفلين مشردين في حادث سير بمدينة مراكش جنوب البلاد نهاية الأسبوع الماضي.

وسُجنت إملقي، وهي كذلك عارضة أزياء تلقب بـ”باربي المغرب”، بعد أن رفضت المحكمة الابتدائية بمراكش إطلاق سراحها مؤقتاً، فيما حددت يوم الثلاثاء المقبل موعداً لانطلاق أولى جلسات المحاكمة ووجهت لها تهمة القتل والقيادة بسرعة مفرطة.

واصطدمت سيارة نهيلة إملقي بشجرة موجودة بأحد منعرجات مدينة مراكش، كان ينام تحتها طفلان مشردان، وذلك بعد أن فقدت السيطرة عليها؛ ما أدى إلى سقوط الشجرة بفعل قوة الاصطدام ووفاة الطفلين فوراً، فتم اعتقالها.

وتُعرف نهيلة إملقي بنشاطها الكثيف على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة موقع “إنستغرام” حيث يتابعها مئات الآلاف من الناس.

 


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